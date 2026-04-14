【プレミアリーグ第32節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 1-2(前半0-2)リーズ<得点者>[マ]カゼミーロ(69分)[リ]ノア・オカフォー2(5分、29分)<退場>[マ]リサンドロ・マルティネス(56分)<警告>[マ]マテウス・クーニャ(18分)、ルーク・ショー(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(64分)[リ]ジェームズ・ジャスティン(39分)、イーサン・アンパドゥ(86分)└田中碧が約4か月ぶりプレミア先発出場!! GKかわす