[4.13 プレミアリーグ第32節 マンチェスター・U 1-2 リーズ]リーズは13日、プレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドの敵地に乗り込んで2-1で勝利し、降格圏との勝ち点差を6ポイントに広げた。MF田中碧は昨年12月14日以来となるリーグ戦16試合ぶりの先発入りを果たしてセットプレーのキッカーも担当。攻守の切り替えの意識高くプレーするなど中盤でチームを支え、リーズにとってリーグ戦45年ぶりとなる敵地でのマンチ