メンズビューティブランド「ウーノ（uno）」が、今年発売した「4D オールインワンシャンプー」の世界観を体現するCMを4月20日から放映する。CMに出演した俳優の山粼賢人と藤木直人が発表会に登壇。撮影時のエピソードや商品の魅力を語った。【画像をもっと見る】同商品は、シャンプー、トリートメント、スカルプケア、ベースデザインの4機能を凝縮した4in1設計で、「ボリューム」と「スマート」の2タイプを展開する。男