14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3787ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3890.88ポイントボリンジャーバンド3σ 3807.64ポイントボリンジャーバンド2σ 3787.00ポイント14日夜間取引終値 3759.70ポイント5日移動平均 3724.39ポイントボリンジャーバンド1σ 3723.01ポイント13日TOPIX現物終値 3720