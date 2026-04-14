日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）4月14日（火）放送回では、松下由樹をゲストに迎え、いま年々進化を遂げている東京の人気観光地・上野エリアを徹底調査！火曜レギュラーのいとうあさこ、IKKOに扮したチョコレートプラネット・松尾駿と共に、歩くだけで幸せになれるスポットを巡る。■令和の進化と昭和レトロが共存する“幸せタウン上野”の魅力 15連発！上野アメ横商店街を