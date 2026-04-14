自民党の武田良太元総務大臣が、旧二階派のメンバーを中心に総合安全保障研究会と名付けた新たな政策グループを立ち上げた。初会合には衆参の国会議員22人が出席。今後は毎週木曜の昼に集まり、外交防衛だけではなく食料やエネルギー安全保障、国土の強靱化などについて講師を招き、勉強会を行う方針だ。【映像】木曜昼に集う派閥や主なグループ（画像まとめ）派閥復活の兆しなのだろうか？ジャーナリストの青山和弘氏が解説す