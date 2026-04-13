来週（2026年4月20日〜4月26日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３『他の人に対して悔しい思いをしそうです』｜総合運｜★☆☆☆☆自分の良さが活かせないことが増えます。他の人にとっての良い流れが進んでいくでし