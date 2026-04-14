9月25日より公開される映画『藁（わら）にもすがる獣たち』の新キャストとして成宮寛貴と森七菜の出演が決定。2人が登場する特報映像・ティザーポスタービジュアルも公開された。【動画】成宮寛貴＆森七菜演じるワルが大暴れ！映画『藁にもすがる獣たち』本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を鈴鹿央士主演で映画化。弱小YouTuberが見つけた1億円をきっかけに、出会うはずのなかった人物たちが金の