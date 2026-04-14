仕事の日にも休日にも使えるキレイめブラウスがあると、春コーデの幅はぐっと広がるはず。そこで、40・50代がおしゃれに着こなせそうなキレイめブラウスを、【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテムから、編集部がピックアップしました。高見えしてレイヤードもしやすい、大人世代にぴったりのブラウスを、この機会にチェックしてみて。 ケープ