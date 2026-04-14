これは筆者自身の体験です。休日に5歳の息子と近所の公園に出かけた際の出来事です。遊具の近くで見かけた親子の姿に、公共のルールについて考えさせられました。親として、そして大人として、どうあるべきかを改めて考えたエピソードです。 公園の蛇口で遊ぶ子ども