同性カップルの嘘と本音が交錯する100日間の記録を描いた小説『100日後に別れる僕と彼』が、MBS／TBS系深夜ドラマ枠“ドラマイズム”にてテレビドラマ化。主演に伊藤健太郎と寛一郎、準主演に鳴海唯を迎え、5月26日より放送スタートする。【写真】「真剣に恋愛をしました」同性カップルを演じる伊藤健太郎×寛一郎原作は、テレビドラマと映画で実写化された小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』（角川文庫刊）で