久保建英は11日のリーグ戦で復帰後即アシストを記録レアル・ソシエダの久保建英が現地時間4月11日に行われたラ・リーガ第31節アラベス戦で約3か月ぶりに戦列復帰し、アシストを記録してMVPに輝いた。今回はかなりの長期離脱となったが、スペインでのキャリアにおける負傷遍歴はどうなっているのだろうか。久保は渡西後、長らく怪我と無縁の選手だった。スペイン初年度のマジョルカ時代（2019-20）は公式戦36試合、ビジャレアル