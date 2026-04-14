トランプ大統領が自らのSNS投稿を削除するのは異例だ。トランプ大統領は、自身の投稿が論争を呼んでも通常は削除しない傾向がある。ただし、2月初旬にはバラク・オバマ前大統領夫妻の顔をサルに合成した動画を投稿し、約12時間後に削除したことがある。今回の投稿は、SNSにローマ教皇レオ14世を強く非難する書き込みを掲載してから約1時間後に投稿された。トランプ大統領は、イラン戦争の終結を求めたレオ14世に対し、「犯罪問題に