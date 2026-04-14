ドナルド・トランプ米国大統領とローマ教皇レオ14世の対立がかつてないほど激化している。イラン戦争を契機に、政治権力と宗教権力が正面衝突する様相だ。トランプ大統領は12日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルに「私はイランが核兵器を保有することを問題ないと考えているような教皇は望まない」とし、「犯罪問題に弱腰で外交政策においては最悪だ」と書き込んだ。続けて「私との関係を考慮し、単に米国人という理由で教会（