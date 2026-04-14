◇米国のホルムズ逆封鎖で…原油価格8％急騰、再び100ドル突破イラン国営放送IRIBはこの日、Xに「イランに対する海上封鎖？ バブ・エル・マンデブ、間もなく開始？！」という短い文章を投稿した。米国がホルムズを封鎖する場合、親イラン勢力であるイエメンのフーシ派を利用し、紅海とインド洋を結ぶバブ・エル・マンデブ海峡を封鎖する可能性があると警告したものと解釈される。米国はイラン経由の船舶を除いたすべての船舶のホル