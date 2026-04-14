イランとの終戦交渉を決裂させた米国のドナルド・トランプ大統領が、イランを出入りするホルムズ海峡のすべての海上交通に対して封鎖に突入した。海峡の管轄権を交渉のテコとして活用してきたイランを制圧しようとする逆封鎖戦略であり、イランの資金源を断つための勝負手だ。しかし、イランも「ホルムズは我々が統制する」と対抗しており、一つの海峡を両国が封鎖するという前代未聞の事態に陥った。海峡での衝突による戦争再開の