『虚弱に生きる』（絶対に終電を逃さない女 著）20代にして病気でもないのに体力が極端になく、働くこともできなければ、恋愛する元気もない。そんな虚弱体質で生きる悲哀を綴ったエッセイが話題。【画像】20代なのに働けない、恋愛する元気もない…この記事の写真を見る（全3枚）「著者が『現代ビジネス』に寄稿した虚弱についてのエッセイが、辛い内容なのにユーモアがありました。ちょうど“風呂キャンセル界隈”という言葉が