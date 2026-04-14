100円ショップ・ダイソーの「両面粘着ゲルテープハイブリッドタイプ」活用方法がインスタグラムに投稿され、動画再生297万回超え、2万2000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（13日午後4時時点）。【写真一覧】297万回以上再生、ダイソーの“あるテープ”を使った“ゴミ袋交換”の裏技ずぼらママの簡単掃除情報を発信している、みーこさん（@mico__kurashi）が「ゴミ袋の交換、地味にストレス感じてたけどこの方法を試し