国土交通省は、成田空港周辺インターチェンジ（IC、仮称）の新規事業化を許可した。首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の圏央成田IC〜多古IC間に位置し、NEXCO東日本と千葉県が事業主体となる。全方向、全車種が利用可能で、24時間運用する。成田空港では、C滑走路の新設や新貨物地区の整備などが進んでおり、圏央道の全線開通によって成田空港と埼玉方面や羽田空港方面へのアクセスが向上し、物流の効率化や恋雨再競争力の強化につ