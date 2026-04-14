ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。大谷は前日12日（同13日）のレンジャーズ戦で2試合連続となる先頭打者本塁打を放ち、今季5号をマークした。3試合連続先頭打者アーチを放てば、1900年以降ではMLB史上4人目。最長は1996年にブレイディ・アンダーソン（オリオールズ）が記録した4試合となっている。打者としてはここまで15試合で打率