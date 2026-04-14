子どもにとって、親の離婚や再婚というものは、これまでの生活環境を一変させる一大事です。人から余計な心配をされるのもイヤだったり、何か聞かれるのもイヤだったり……。でも、子どもというのは意外としっかりしているもので、そんな他人の心配を利用して、ちゃっかり学校や勉強をサボったりしていることもあったりします。お笑い芸人であり、ラジオパーソナリティーとしても知られるオテンキののり氏は、まさにそんなちゃっか