新書世界現代史（川北省吾、講談社）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッドほか、朝日新聞出版）金融数学入門（冨島佑允、講談社）イラン現代史（黒田賢治、中央公論新社）はじめての地経学（国際文化会館地経学研、朝日新聞出版）おどろきの刑事司法（村木厚子、講談社）福音派（加藤喜之、中央公論新社）銀行の本店はなぜ仰々しいのか？（鈴木雅光、幻冬舎）インフレ・円安・バラマキ・国富流出（佐々木融、日本経済新