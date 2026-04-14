TWICEのツウィが、しなやかなボディラインで魅了した。ツウィは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ツウィ、ほぼ“バックレス”衣装「油断した」公開された写真には、現在開催中のTWICEワールドツアー「THIS IS FOR」のステージ衣装を着たツウィの姿が収められている。左胸に「TWICE」のロゴが入ったトップスにデニムスカートを合わせたヘルシーな着こなしだ。一見シンプルな白のタンクトップかと