昨夏、視察をした中国の再生プラスチックの状況を振り返り、「人海戦術が強み」と話す日本容器包装リサイクル協会の前川恵士・業務執行理事兼プラスチック容器事業部長＝東京都・虎ノ門の日本容器包装リサイクル協会 かつて「世界のごみ捨て場」と呼ばれた中国は、今や再生プラスチックの一大拠点となりつつある。人海戦術と国家主導で進むリサイクルの現場を視察した業界団体幹部に聞きました。中国はかつて、日本や欧