学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「トイマニ」はなんの略語？「トイマニ」はなんの略か知っていますか？「トイ」は、あるディズニー映画を表していますよ！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「トイ・ストーリー・マニア！」を略した言葉でした！トイマ