北欧フィンランドが、韓国製の155ミリ自走榴弾砲K-9の大規模な追加導入に踏み切った。政府はこのほど、韓国企業と中古のK9A1自走砲112両を取得する契約を締結。すでに運用している車両と合わせ、総数は200両規模に達する見通しとなり、同国は欧州有数のK-9運用国へと躍り出る。調達の背景には、ロシアと長大な国境を接する地政学的環境と、歴史に裏打ちされた独自の軍事思想がある。フィンランドは人口約550万人の小国であり、兵力