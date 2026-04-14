女優の浅野ゆう子が１２日、自身のインスタグラムを更新。３日に左足首の骨折を公表したタレント・松本明子を見舞ったことを明かした。「足を骨折してしまった松本明子さん…ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました。」と報告した浅野。「大変な骨折です……日頃、我が妹よ〜と、仲良くさせていただいているあっこちゃん。細やかなお心配りの方で、細かく細かく気遣ってくださるあっこちゃん」と記し、「い