タレントの井上咲楽が１０日、自身のインスタグラムを更新。１２年にノーベル生理学・医学賞を受賞した、京大・山中伸弥教授との意外なライバル関係を明かした。井上は「山中教授はフルマラソンのタイムがずっと近く、宿敵です…私より山中教授の方が４７秒速いです！」と投稿。熱心なマラソンランナーの一面を持つ山中教授と、笑顔で並んだツーショットを公開した。この投稿にファンからは「すてきなライバル」「励みになり