アストロズは13日（日本時間14日）、今井達也投手（27）を右腕疲労のため、15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。今井は10日（同11日）のマリナーズ戦に先発も初回、5四死球の大乱調で1アウトしか奪えず3失点で降板。その後、球団は「右腕の疲労」により、検査を受けるため遠征先のシアトルから本拠地のヒューストンに戻ったと発表した。メジャー1年目の今季はここまで3試合に登板し1勝0敗、防御率7・27。今月4日