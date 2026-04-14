お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が１０日、自身のインスタグラムを更新。美術大学への進学がかなったことを報告した。「実はこの２年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。」と明かした土屋。「周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました。」と記した。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな５０手前の超絶浪人生に貴重な一枠を