光るグリルと大型エアロで独創的なスタイルにトヨタは2026年4月10日、ミドルクラスの人気ミニバン「ヴォクシー」の一部改良を発表しました。2026年5月6日の発売を予定している最新モデルでは、内外装の意匠変更や装備の充実が図られています。そんなヴォクシーに向け、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するモデリスタブランドから、強烈な存在感を放つカスタマイズモデルが設定されていますが、どのよ