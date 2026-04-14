お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が13日に放送されたTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。「ぐるぐるバット」を正式NGにしている理由を明かした。番組にはゲストとして津田、ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智、あばれる君の3人が登場し、人気ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のメンバーと熾烈なゲーム対戦を繰り広げた。挑んだのは、バットで10回転した後に7メートルのランウェ