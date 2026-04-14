劇場アニメ『ARCO／アルコ』（24日全国公開）公開記念トークイベント「ジブリとバンド・デシネの系譜を受け継ぐ、世界が認めた新世代アニメーション」が10日、東京日仏学院 エスパス・イマージュにて行われ、スタジオジブリの西岡純一氏、バンド・デシネ翻訳家の原正人氏、映画ライターのSYO氏が登壇した。【動画】『ARCO／アルコ』に多大な影響！“移動遊園地化”する「ジブリパーク展」本作は、ナタリー・ポートマンが製作総