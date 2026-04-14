星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は7月22日から、馬の身体や心にじっくり向きあう「Horse Academy〜夏休みの自由研究〜」を開催する。乗馬クラブで馬と触れ合う様子同施設が位置する山梨県北杜市小淵沢町は、騎馬隊で知られる武田信玄が整備したとされる軍用道路「棒道」が残り、多くの乗馬クラブや馬術競技場が点在する「馬のまち」として知られている。同施設でも、馬と触れ合いながら馬の生態や馬に関