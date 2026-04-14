【モデルプレス＝2026/04/14】浅原ナオト氏の傑作小説「100日後に別れる僕と彼」（MBS：毎週火曜24：59〜／TBS：毎週火曜25：26〜）が、MBS／TBSドラマイズム枠で5月26日よりドラマ化決定。伊藤健太郎と寛一郎がW主演を務める。【写真】28歳イケメン俳優、 “理想の同性カップル”演じる◆浅原ナオト氏傑作小説、ドラマ化決定原作は、テレビドラマ化、そして映画化され話題となった小説「彼女が好きなものはホモであって僕ではない