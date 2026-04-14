【モデルプレス＝2026/04/14】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、4月よりフジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜あさ5時25分〜）のイマドキガールを務めるモデル・佐々木花奈（ささき・はな／16）にフィーチャーする。【写真】ニコラ卒業する注目モデル、ミニスカから美脚スラリ◆「めざましテレビ」“イマドキガール”佐々木花奈って？佐々木は