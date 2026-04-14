歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのさんが2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のドレス姿を披露した。「完成披露試写会でした」あのさんは、「『外道の歌』完成披露試写会でした」といい、タイトルの書かれたパネルの前でポーズをとったショットを含む5枚の写真を投稿した。「漫画にもドラマにも胸打たれ、なんとseason2からこの作品に携われたこと、とても嬉しいです」とつづり、「近野智夏を演じさせていた