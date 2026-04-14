民俗学の研究対象は「みんな」 現代的な課題に取り組む学問 柳田國男は、民俗学の研究対象を「常民」と位置づけました。柳田のいう常民とは、武士や貴族といった支配層ではなく、農業や漁業に従事し、古くからの慣習や伝統を無意識のうちに継承してきた人びとを指します。 柳田は、著書『郷土生活の研究法』において、「常民即ち極く普通の百姓」であり、「住民の大部分を占めてゐた」存在だとしています。この定義に即すと