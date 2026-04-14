アプローチでは腕と右ヒザだけでスイングすべき理由 飛ばす必要はないから腕と右ヒザだけを使ってスイングする ドライバーやアイアンなどフルショットをするときは、体の全体を総動員してクラブを振ります。ヘッドスピードは体、腕、手首の３つの要素を使って上げます。 とくに飛ばしたい場合は、手首の動きをフル活用することが大きなポイントとなります。リストを柔軟に使い、スナップを利かせるのです