船が衝突しないために海にも交通ルールがある 海の交通ルール「海上衝突予防法」 広い海とはいえ、世界中の船が行き交う場所である以上、衝突を避けるための共通のルールが必要です。その基本となるのが「海上衝突予防法」で、どちらの船が進み、どちらが道を譲るのかをこまかく定めています。大型船から小型艇まで、船種に関係なく守られる共通の基準が整っているため、船が多い海域でも安全に航行できるし