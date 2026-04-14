イラン大統領米国との和平交渉を継続する用意がある イランのペゼシュキアン大統領は米国との和平交渉を継続する用意があると表明。 地域安全保障に対するいかなる脅威も世界貿易に広範な影響を及ぼす、イランはいかなるシナリオにも対応する万全の準備ができている。 イランは真剣かつ誠意をもって協議に参加し永続的な合意を求めたが、米国の過剰な要求と政治的意思の欠如が合意を阻んだ。