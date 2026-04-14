米国とイランが2回目の対面交渉について協議中 米国とイランが停戦期限延長に向け2回目の対面交渉について現在協議中だと、関係者の話としてブルームバーグが報じた。前日にもパキスタンなど仲介国が戦争終結に向け奔走しており、数日中に2回目の協議が開催される可能性があると報じられていた。 2週間の停戦期限が切れる前にパキスタン首都イスラマバードで再び協議を行うことを検討。 イランのペゼシ