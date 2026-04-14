女優の見上愛が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、桜色に彩られた衣装が話題を呼んでいる。見上は「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！クラシック初戦を現地で観戦させていただけて、とっても光栄です。来週の皐月賞も楽しみですね今年もプロモーションキャラクターとして、勉強しつつ楽しみながら皆さんに競馬の魅力をお伝えできるように努めます！」とつづり、花柄の模様が散りばめ