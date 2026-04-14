◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた。日本人記録を更新する４７試合連続出塁、そして史上４人目となる３試合連続の先頭打者アーチなるか―、第１打席から注目が集まる。４７試合連続出塁となれば、球団史上５位で、ロサンゼルス移転後