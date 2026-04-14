アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が仲介国のパキスタンで行われましたが、合意に達することなく終了しました。大きな隔たりとなっている一つが、ホルムズ海峡を巡る議論です。そんな中、イラン側はホルムズ海峡の危険エリアを示したとみられる地図を公開。ナゼいま…その狙いとは？【真相報道バンキシャ！】■米イラン“停戦協議”夜通し対面も…日本時間12日、午前6時ごろ。アメリカ・トランプ大統領「何時間も交渉し