膵がんとは、膵臓に発生するがんのことで、近年増加傾向にある病気の1つです。発症の危険因子としては、喫煙・過度の飲酒・不規則な生活・ストレスなどが挙げられます。 また、家族歴も深く関連しているといわれているため、近親者に膵がんを患っている方がいる場合には注意が必要です。 この記事では、膵がんの特徴・膵臓がんとの違い・症状・原因まで詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「膵がん」を