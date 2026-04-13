「歩き始めや立ち上がるときに股関節が痛む」「長時間歩くのがつらくなる」といった股関節の違和感や痛みは、中高年に多くみられる症状です。様々な疾患が原因となりますが、放置すると症状が進行し、歩行が困難になるケースもあるため、早めの対策が重要です。今回は、変形性股関節症の症状について、「はにゅう整形外科」の羽生先生に解説していただきました。 監修医師：羽生 亮（はにゅう整形外科） 順天堂大学