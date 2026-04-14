PILOT LEATHER 7L 株式会社オリエンタルホビーは、WOTANCRAFTのカメラバッグ「PILOT LEATHER」に新色のブラウンを追加し、4月11日（土）に発売した。 「PILOT LEATHER」は、軽量で実用性を重視したというコーデュラナイロン製スリングカメラバッグ「PILOT」のイタリアンレザー版。2Lモデルと3.5Lモデルを2024年4月、7Lモデルを2025年1月に追加している。 今回、ブラックのみだった「PILOT LEATHER」