「水でいいです」【漫画】本編を読む世の中には、教わらないけれど知っておくべき暗黙のマナーがある。レストランに行ったらアルコールを飲まなくても、ミネラルウォーターやウーロン茶など、何かドリンク類を注文するのが常識。今回は、ゐ( @irk_hrk)さんの創作漫画「水でいいです」を紹介するとともに、世間の反応についても話を伺った。■ 悪気はないのに気まずい…「水でいいです」で始まる外食トラブルに思わず共感してしまう