2026年4月11日、韓国メディア・毎日経済は、韓国の主要百貨店である現代百貨店や新世界百貨店などで、日本の人気食品ブランドを誘致したポップアップストアが相次いで設置されていると伝えた。記事によると、現代百貨店では日本の食品ブランドのポップアップストアの設置が増加している。ソウルの主要店舗ではパイ専門店「パイマニア」などが出店し、短期間で数千人規模の来場者を集めるなど好評を博している。 韓国市場では、かつ